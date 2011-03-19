Сторонники Витренко и Грача ностальгировали по СССР

Активисты общественно-политических сил, сожалеющие о развале Советского Союза, собрались в субботу на митинг в Симферополе по случаю 20-й годовщины проведения референдума о сохранении СССР.

Сторонники Прогрессивной социалистической партии Украины, Компартии рабочих и селян, партии "Киевская Русь" и организации "Русское вече" держали красные знамена, символику своих движений и плакаты с надписями: "Воля народа Украины: Союзу - быть", "США и МВФ - к ответу за нищету и разруху!", "Защитим восточнославянскую цивилизацию!". Они также скандировали: "Украина, Россия, Беларусь! Наша Родина - Советский Союз!".

Митингующие выразили приверженность волеизъявлению советских граждан, проголосовавших за обновлённый Союз, и заявили о создании координационного совета в составе лидеров КПРС, ПСПУ, "Русского вече" и "Киевской Руси".

"Главной задачей "Союзного вече" является объединение и координация усилий всех общественно-политических сил, отстаивающих единство восточнославянской цивилизации и защищающих право восточнославянских народов на самостоятельное развитие", - говорится в резолюции акции, которую подписали руководители КПРС, ПСПУ, "Киевской Руси", "Русского вече" Леонид ГРАЧ, Наталия ВИТРЕНКО, Павел БАУЛИН и Александр СВИСТУНОВ.

Митинг собрал, по данным следивших за общественным порядком сотрудников милиции, около одной тысячи человек, по информации организаторов вече - более двух тысяч.

Всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. Перед гражданами СССР был поставлен вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?". Из более 185 миллионов граждан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 миллионов, из них 113,5 миллионов, или более 76% высказались за сохранение обновленного СССР.

В декабре того же года главы Украины, России и Беларуси подписали соглашение о создании Содружества независимых государств, которое ознаменовало прекращение существования Советского Союза.