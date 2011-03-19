Осьминог Павлик появился в Крыму

Алуштинский аквариум завез со Средиземного моря осьминога и назвал его Павликом в честь футбольного предсказателя - осьминога из Германии Пауля, скончавшегося осенью 2010 года, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

«Мы уже три раза пытались привезти к нам осьминога, но не удавалось. В этот раз все прошло удачно», - заявил владелец аквариума Виктор ЖИЛЕНКО.

Осьминог чувствует себя в Крыму хорошо. Павлик очень общительный.

Сотрудники аквариума планируют в ближайшее время проверить его способность угадывать результаты футбольных матчей - они подготовят две кормушки и флаги стран, за которые будут играть команды.

«Приурочим эксперимент к ближайшему футбольному матчу и посмотрим, чью кормушку вскроет наш Павлик и насколько будет верен его прогноз», - сказал ЖИЛЕНКО.

Алуштинский аквариум создан в 2003 году, в нем содержатся более 200 видов рыб, а также несколько видов крабов, крокодилов и черепах.