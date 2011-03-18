Крым посадит 1360 га леса в 2011

Лесоводы Крыма в 2011 году намерены создать лесонасаждения на площади 1360 гектаров в разных регионах полуострова, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству

В прошлом году лесокультурными мероприятиями было охвачено 1400 га.

«В основном высаживаются саженцы сосны крымской, дуба, акации, клена, софоры японской», - говорится в пресс-релизе.

Рескомлес также сообщил, что 21 марта в Украине стартует акция Гослесагенства под названием «Будущее леса в твоих руках», которая продлится около месяца. Во время ее проведения в Крыму новые насаждения леса появятся в Белогорском, Джанкойском, Раздольненском, Симферопольском и Старокрымском лесных хозяйствах на площади 155 га.