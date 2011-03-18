Задержанный повесился в изоляторе
12:00, 18 марта 2011Крым
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Милиция проводит проверку
Задержанный повесился на простыне в изоляторе временного содержания городского отдела милиции Алушты в Крыму, правоохранители проводят служебную проверку.
Инцидент произошел в среду вечером, но пресс-служба крымского управления МВД сообщила о нем только в пятницу.
«В изоляторе временного содержания обнаружено тело задержанного, в промежуток времени с 20 часов 35 минут до 21 часа покончившего жизнь самоубийством через повешение на простыне», - говорится в пресс-релизе.
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