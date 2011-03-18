2 человека погибли в аварии в Крыму
10:40, 18 марта 2011Крым
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Легковушка врезалась в дерево
Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления ГАИ.
Водитель автомобиля марки ВАЗ девятой модели, не справившись с управлением машины вечером 17 марта в Советском районе полуострова, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.
Водитель и пассажир «легковушки» - мужчины из крымских поселков Советский и Черноморское - погибли.
Еще один пассажир, женщина из Советского, доставлена в больницу с сотрясением головного мозга, переломом ребра и ушибом позвоночника.
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