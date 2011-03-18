2 человека погибли в аварии в Крыму

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления ГАИ.

Водитель автомобиля марки ВАЗ девятой модели, не справившись с управлением машины вечером 17 марта в Советском районе полуострова, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.

Водитель и пассажир «легковушки» - мужчины из крымских поселков Советский и Черноморское - погибли.

Еще один пассажир, женщина из Советского, доставлена в больницу с сотрясением головного мозга, переломом ребра и ушибом позвоночника.