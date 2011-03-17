В Крыму торговали продуктами по советским ценам

Русская община Крыма и партия «Русское единство» устроили ностальгический флеш-моб по СССР в четверг в Симферополе в честь 20-летия всесоюзного референдума о сохранении Советского Союза: на площади Советской велась торговля продуктами и книгами по советским ценам.

Акция прошла под лозунгом «Страна, которую мы потеряли», сообщила пресс-служба «Русского единства».

Все, у кого были при себе копейки и рубли, выпущенные монетным двором до 1991 года, могли купить хлеб по 20 копеек, спички за 1 копейку, гречку - за 50 копеек, яйца - за 70 копеек за десяток. Также в продаже были книги. Например, повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» стоила 1 рубль 10 копеек. Покупатели могли принести советские деньги из дома или получить их у организаторов акции в обмен на украинские гривны по курсу один к одному.

«Эта акция - не ностальгия по колбасе за 2,20, она носит более глубокий, цивилизационный характер. Мы потеряли великое государство, в основе которого лежал принцип справедливости. Сейчас вокруг СССР возникло множество мифов, а иногда и попросту грязной лжи, все это направлено на стирание нашей исторической памяти. По сути идет информационная война по превращению нас в людей без прошлого и соответственно, без будущего - в рабов. Наше мероприятие - не ностальгия по молодости, это ностальгия по нам самим как части великого, мощного, высококультурного и высокоморального общества с великими идеалами и жизненными целями», - сказал председатель симферопольской организации «Русского единства» Сергей ЮХИН.

Всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. Перед гражданами СССР был поставлен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Из более 185 миллионов граждан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 миллионов, из них 113,5 миллионов, или более 76% высказались за сохранение обновленного СССР. В декабре того же года главы Украины, России и Беларуси подписали соглашение о создании Содружества независимых государств, которое ознаменовало прекращение существования Советского Союза.