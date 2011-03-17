1 из 4 уголовных дел против экс-спикера Крыма закрыли (дополнено)

Генеральная прокуратура Украины отменила постановление крымской прокуратуры о возбуждении одного из четырех уголовных дел против бывшего председателя Верховного совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО - дела по подозрению экс-спикера в превышении служебных полномочий при распоряжении имуществом республиканского санатория «Россия» в Ялте, сообщила УНИАН по телефону пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА.

Она не смогла уточнить дату принятия решения генпрокуратуры и основания для закрытия дела.

Адвокат ГРИЦЕНКО Виктор ОВЕЧКИН сообщил в четверг на пресс-конференции в Симферополе, что дело было закрыто еще в феврале, но защита узнала об этом только в марте. В получении постановления ГПУ адвокатам отказали.

«Точную формулировку (постановления) мы не знаем. По непроверенной информации, дело возбуждало не компетентное лицо, а именно: исполняющий обязанности прокурора Крыма УГРЮМОВ, - а исполняющий обязанности не может возбуждать уголовное дело против депутата, только прокурор Крыма может возбуждать», - сказал защитник ГРИЦЕНКО.

По словам адвоката, на сегодня экс-спикеру предъявлено обвинение только по одноиму делу, которое касается земель военного совхоза.

ГРИЦЕНКО подозревается в превышении служебных полномочий при передаче коммерческим структурам земли военного совхоза «Азовский» (ущерб оценивается в 23 млн. грн.).

Ему также инкриминировалась передача в аренду санатория «Россия» по заниженной арендной ставке без вынесения этого вопроса на рассмотрение крымского парламента (убыток оценивался в 0,2 млн. грн.).

Политик также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель лесного хозяйства на сумму 0,5 млн. грн.

Кроме того, ГРИЦЕНКО инкриминируется злоупотребление служебным положением при начислении материальной помощи, в результате чего интересам государства нанесено 70 тыс. грн. ущерба.

Милиция задержала ГРИЦЕНКО по делу военного санатория 24 января в Симферополе. Центральный райсуд Симферополя 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Фото УНИАН