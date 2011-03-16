47% украинцев хотят назад в СССР

47% украинцев сегодня проголосовали бы за сохранение СССР, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Research&Branding Group.

Если бы сейчас состоялся референдум, на который был бы вынесен такой же вопрос, как на референдум 17 марта 1991 года: «Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой в полной мере будут гарантироваться права и свободы человека любой национальности?», то 47% опрошенных ответили бы «Да». «Нет» ответили бы 33% опрошенных, 20% не принимали бы участия в голосовании.

Также эксперты констатировали, что на сегодняшний день в личном восприятии распада Советского Союза украинцы примерно поровну разделились на тех, кто считает это событие «закономерным финалом коммунистической империи» (44%), и тех, для кого исчезновение СССР - «крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века» (43%).

Мнения украинцев разделились и в отношении того, можно ли было избежать распада СССР: 46% опрошенных считают, что крах этого государства был спровоцирован, и его можно было избежать, тогда как, по мнению 43% жителей Украины, прекращение существования Советского Союза было неизбежным и обусловленным историческими, политическими и экономическими факторами.

Более половины граждан Украины (54%) согласны с тем, что было бы лучше, если бы СССР все же был сохранен, а каждый третий (33%) придерживается противоположного мнения.

Независимо от региона проживания и возраста, большинство украинцев (70%) согласились с утверждением, что «главное отличие советского прошлого от нынешнего времени в том, что в Советском Союзе была объединяющая идея, общая для всех цель, а сейчас этого нет».

Опрос проводился 1-9 марта методом личного интервью в 24 областях Украины и крымской автономии. Объем выборочной совокупности составил 2075 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,2%.