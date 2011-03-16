"Черноморка" просит поддержки у движения "Стоп цензуре!"

Коллектив "Черноморской телерадиокомпании" (Крым) призывает журналистское движение "Стоп цензуре!" поддержать его в ситуации вокруг лишения канала лицензии на вещание в трех поселках.

"Мы обращаемся к журналистскому сообществу, в комитет Верховной Рады Украины по свободе слова и информации, во временную следственную комиссию парламента страны по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, в посольства демократических государств за поддержкой", - сказано в обращении, которое подписали 159 членов коллектива телерадиокомпании.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в начале марта отказал обществу с ограниченной ответственностью "Черноморская ТРК" в продлении срока действия лицензии в трех населенных пунктах и решил выставить на конкурс три частоты, на которых компания ведет вещание семь лет.

"Лицензия на вещание в крымских поселках Новая Петровка, Советское и Черноморское позволяет нашей компании обеспечить телевизионным сигналом пять сельских районов полуострова и является частью общей сети вещания, обслуживающей около 2,5 миллионов жителей Крыма и Севастополя", - заявили журналисты "Черноморки".

По данным коллектива ТРК, регулятор мотивировал отказ тем, что "Черноморка" имела три предупреждения и решение о нарушениях условий лицензии: в 2000, 2007 и в 2010 годах. "При этом, члены Национального совета были информированы, что предупреждение 2000 года уже не действует, предупреждение и решения 2007 года относительно ЧТРК отменены решениями судов, вступившими в законную силу, а рабочие замечания 2010 года устранены в сроки, определенные Национальным советом", - сказано в обращении.

Журналисты напоминают, что ЧТРК работает в крымском эфире 18 лет, и подчеркивают, что они независимы от власти, предоставляют возможность высказать позицию различным политическим силам, общественным движениям, простым гражданам.

"Именно поэтому, накануне каждых выборов "Черноморку" пытаются закрыть. Нынешние события - шестая подобная попытка власти в истории нашего канала", - заявили члены коллектива телерадиокомпании.

Они подчеркивают, что намерены защищать канал в судах, но считают общественную поддержку и солидарность журналистов эффективным средством борьбы.