Крым подрезал чиновников

Верховный совет Крыма сократил численность органов исполнительной власти региона, финансируемых из бюджета республики, на 180 чиновников, или на 16% - до 955. За такое решение проголосовали 76 из 79 депутатов крымского парламента, присутствующих на сессии в среду. Всего в Верховном совете 100 парламентариев.

Депутаты также утвердили предельную численность аппарата Совета министров Крыма - управделами Совмина в количестве 118 человек. Сокращены 32 сотрудника аппарата крымского правительства, или 25%. При этом создано новое управление - управление по оборонно-мобилизационной работе и гражданской защите населения, - поэтому добавились 5 сотрудников.

Первый вице-премьер Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ назвал такое сокращение беспрецедентным. По его словам, численность и аппарата, и всех подразделений крымского правительства меньше, чем в 2002 году.

Кроме того, в контексте начатой президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ административной реформы крымский парламент оптимизировал структуру и численности своего аппарата. Численность секретариата ВС Крыма составила 93 человека, управления делами - 203. За такое решение проголосовали 74 из 78 депутатов.

Руководитель секретариата Маргарита ПОНОМАРЕНКО сообщила, что всего с учетом уменьшения количества сотрудников в постоянных комиссиях, счетной палате, избиркоме Крыма и парламентской газете «Крымские известия» сокращены 73 сотрудника. "73 единицы предлагается сократить в Верховной раде Крыма и ее органах. Под это сокращение проходит оптимизация аппарата", - сказала она.

Фото агентства "Укринформ"