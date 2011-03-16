Замок "Ласточкино гнездо" ушел под крыло Джарты

Верховный совет Крыма передал замок «Ласточкино гнездо» на южном берегу полуострова из коммунальной собственности территориальной общины Ялты в состав имущества, принадлежащего автономной республике.

За такое решение проголосовали 67 из 78 депутатов, присутствующих на заседании крымского парламента в среду. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.

«Объект культурного наследия является визитной карточкой Автономной республики Крым, шедевром архитектуры и входит в сокровищницу мировых культурных ценностей. Памятник крайне неэффективно используется арендаторами - ООО "Ялта-Верона", прилегающий к нему земельный участок захламлен торговыми сооружениями», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления крымского парламента.

Депутаты также разрешили Совету министров Крыма создать республиканское учреждение «Дворец-замок "Ласточкино гнездо"».

«"Ласточкино гнездо" должно функционировать не как ресторан или пункт общественного питания, это должен быть выставочный, культурный центр, который бы посещали туристы. Разрабатывается концепция, и в ближайшее время это все будет организовано», - сказал первый вице-премьер Совмина Павел БУРЛАКОВ на брифинге после заседания парламента.

«Ласточкино гнездо» получило свой нынешний вид благодаря барону Штейнгелю, который пожелал оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья. В 1912 году на Аврориной скале для него построили замок в готическом стиле.

В 2002 году здание замка было передано в аренду компании «Ялта-Верона». Ежемесячно общество с ограниченной ответственностью перечисляло 11 тыс. 700 грн. арендной платы.

Ялтинский городской совет 23 февраля 2011 года дал согласие на передачу «Ласточкиного гнезда» из коммунальной собственности общины Ялты в состав республиканского имущества.