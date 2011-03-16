Первый вице-премьер Совмина лишился министерского кресла

Верховный совет Крыма уволил первого вице-премьера крымского правительства Павла БУРЛАКОВА с должности министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства региона, назначив вместо него вице-премьера Азиза АБДУЛЛАЕВА, освободившего кресло министра социальной политики - его заняла Елена СЕМИЧАСТНАЯ.

За такие решения проголосовали 75, 76 и 79 из присутствующих на сессии крымского парламента в среду 79 депутатов. Всего в ВС Крыму 100 парламентариев.

Парламент Крыма в феврале 2011 года провел реорганизацию Совета министров автономии. Так, в частности, БУРЛАКОВ возглавил Министерство регионального развития и ЖКХ, АБДУЛЛАЕВ - Минсоц политики, СЕМИЧАСТНАЯ, занимавшая с ноября 2010 года кресло министра соцполитики региона, вернулась на должность первого замминистра в этом ведомстве, на которой она работала с июня.

Премьер-министр Крыма Василий ДЖАРТЫ посчитал, что у его первого зама должно быть больше функций, поэтому теперь БУРЛАКОВ будет курировать все подразделения Совмина.