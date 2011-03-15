Украина узнает, что досталось Черноморскому флоту через год-два

Инвентаризация земельных участков, объектов и имущества, используемых на условиях аренды Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины, будет завершена через год-два, прогнозирует посол по особым поручениям украинского Министерства иностранных дел Виктор СЕМЕНОВ.

«Инвентаризация нам также необходима, как и Черноморскому флоту. Проводится очень серьезная работа, мы должны определить, все это четко зафиксировать, какие находятся здания, посмотреть, что делать с ними дальше, как сохранять», - сказал на брифинге в Севастополе украинский дипломат, возглавляющий вместе со своим российским коллегой Александром БАВЫКИНЫМ начавшиеся заседания рабочих групп экспертов украинско-российской подкомиссии по ЧФ РФ.

«Самое главное - мы впервые подошли к тому, что, в принципе, согласовали методологию», - заявил СЕМЕНОВ, добавив, что эта методология менялась каждый раз, когда стороны непосредственно приступали к работе.

«По «земельной» инвентаризации у нас проблем уже нет, мы, в принципе, схему эту нащупали. Обмен нотами на государственном уровне по согласованию земельных участков будет являться вариантом утверждения инвентаризации», - сказал дипломат.

«Сейчас мы хотим ускорить вопрос инвентаризации имущества. В данной работе мы уходим от всех политических моментов, в рабочих группах по проведению инвентаризации должны присутствовать только специалисты - представители Фонда госимущества Украины, Минобороны РФ, ЧФ РФ, управления по земельным ресурсам. Я думаю, год, максимум два года, и мы закончим этот вопрос», - заявил представитель МИД Украины.

БАВЫКИН, со своей стороны, сказал, что в вопросе проведения инвентаризации не видит «больших проблем, идет кропотливая техническая работа, занимающая много времени». «Нет какого-то камня преткновения», - подчеркнул российский дипломат.