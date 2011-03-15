Прокуратура добивается возвращения земель "Артека"
16:50, 15 марта 2011Крым
0
На сегодня удовлетворены 8 исков
Прокуратура добивается возвращения международному детскому центру «Артек» 1,5 га земли на южном берегу Крыма, сообщила во вторник пресс-служба крымского надзорного ведомства.
Прокуратура Ялты в 2010 году предъявила в суд в интересах «Артека» 42 исковых заявления об освобождении гражданами самовольно занятых земельных участков, принадлежащих детской здравнице, общей площадью 1,5 га.
На сегодня удовлетворены 8 исков, решения по ним вступили в силу. Освобождению подлежат 0,48 га.
Прокуратура принимает меры для реального исполнения решений судов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter