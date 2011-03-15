Суд забрал турецкую шхуну за браконьерство в Крыму

Гагаринский районный суд Севастополя во вторник принял решение о конфискации задержанной пятого марта за браконьерство у берегов Крыма турецкой рыболовной шхуны «Топчу» и орудий лова, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины.

Суд рассмотрел иск органов рыбоохраны.

Пресс-служба погранслужбы напоминает, что корабль морской охраны «Николаев» задержал шхуну с 13 членами экипажа на борту - 12 гражданами Турции и одним украинцем - в исключительной (морской) экономической зоне. На судне были обнаружены 25 км сетей и 300 кг сухого льда.

Пограничники продолжили обследование района нахождения шхуны, корабли «Павел Державин» и «Аметист» нашли более 12 км браконьерских сетей, в которых находились черноморские акулы.