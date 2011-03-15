Севастополь хочет себе гольф-поле

Севастополь рассматривает возможность создания гольф-поля, сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ на брифинге.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в апреле на встрече властей города с группой специалистов из США.

"Мы с ними детально походим по территории, посмотрим, где что можно сделать. Они обещали дать нам предпроектное решение. Надо определиться, есть ли земля, найдем ли мы такую землю", - сказал САРАТОВ.

"Кажется, что гольф - это что-то такое… Докладываю: это - олимпийский вид спорта. Само по себе гольф-поле прибыли особой не приносит. Но это необходимое условие для отдыха многих людей. Все больше людей им начинают заниматься", - отметил он.

"Мне это представляется интересным для развития жизни в Севастополе", - добавил САРАТОВ.