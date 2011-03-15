Украина и Турция намерены вместе изучать углеводороды Черного моря

Украина и Турция подписали меморандум о совместном изучении углеводородных ресурсов Черного моря, сообщила во вторник пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Документ подписан в Анкаре (Турция) на прошлой неделе в рамках третьего заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

В сообщении отмечается, что на переговорах украинскую делегацию представлял заместитель министра топлива и энергетики Игорь КИРЮШИН, турецкую - замминистра энергетики и природных ресурсов Сефа Садык АЙТЕКИН.

Стороны обсудили ряд вопросов по развитию двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Меморандум подписали НАК «Нефтегаз Украины» и Турецкая нефтяная компания. Его целью является установление долгосрочных партнерских отношений и осуществление взаимовыгодного сотрудничества по организации изучения углеводородных ресурсов Черного моря.