Образование в Украине подешевеет?

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК уверен, что в этом году негосударственные высшие учебные заведения уменьшат цены на обучение.

По словам министра, на снижение цен на обучение подействует жесткая конкуренция между учебными заведениями.

«Это произойдет так, как и осенью на Сорочинской ярмарке дешевеют яблоки и арбузы, потому что их становится больше. На сегодня у нас в Украине 700 000 лицензированных мест в вузах. А навстречу им идет лишь 191 тысяча выпускников. К выпускникам этого года добавятся те, кто не вступил в предыдущие годы. Максимум будет 240-250 тыс. абитуриентов. А предложение - более 700 тыс. мест. Негосударственным учебным заведениям путь только один - они вынуждены будут предлагать более выгодные благоприятные условия», - сказал ТАБАЧНИК в понедельник на пресс-конференции в Полтаве.

Он отметил, что министерство не планирует разрабатывать искусственную систему уменьшения оплаты за обучение.

«Искусственно это внедрить невозможно. Уменьшение цен произойдет само собой из-за конкуренции», - сказал ТАБАЧНИК.