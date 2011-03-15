Севастопольских школьниц убила молодая женщина - МВД

В интервью «Комсомольской правде» заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК рассказал о расследовании самых резонансных дел, всколыхнувших в последнее время всю страну. В частности, об убийстве двух девочек в Севастополе.

- Василий Иванович, одно из самых страшных преступлений этого года - убийство двух севастопольских школьниц: 10-летней Насти Балябиной и 11-летней Тани Мизиной. Недавно министр МВД заявил, что есть подозреваемый. Кто он?

- 25-летняя жительница Севастополя . Она рассказала о том, как все произошло: где она встретила девочек, как их убила и спрятала тела. Все ее показания записаны в присутствии адвоката на видео. Правда, потом она раз пять меняла их, но мы искали доказательства, проводили обыски. В квартире подозреваемой нашли брюки с пятнами бурого цвета. Экспертиза подтвердила - это кровь, а анализ ДНК - что эта кровь убитых девочек. Женщина уже под арестом, ей предъявлено обвинение в убийстве двух несовершеннолетних, но еще не установили всех причастных к преступлению. Мы на сто процентов уверены, что это она убила девочек, но не одна, ей кто-то помогал.

- Кем же надо быть, чтобы лишить жизни двух девочек?

- Женщина уже ранее была судима, сейчас безработная. Живет вместе с другом. У нее есть и маленький ребенок, который предоставлен сам себе. Ее распорядок дня мы подробно изучили: с утра она с сожителем и двумя друзьями искали чем поживиться, в основном срезали кабель и сдавали его в приемный пункт металла, а выручку тут же пропивали. В одном из мест, где воровали кабель, они и встретили двух школьниц.

- А за что же их убили? Неужели из-за ревности?

- Мы до конца еще не установили за что. Но задержанная рассказывала, что якобы с одной из девочек флиртовал ее гражданский муж. Она это увидела, и дождавшись, когда он уйдет, несколько раз ударила «соперницу» ножом. Вторая девочка оказалась свидетельницей, поэтому ее тоже пришлось убить.

- Милиционеры Севастополя понесли наказание за недостаточно профессиональный подход к поиску пропавших школьниц?

- Десять сотрудников милиции наказаны за ненадлежащее выполнение своих обязанностей: за то, что всех успокаивали, говорили, мол, свидетели видели девочек живыми, не возбудили уголовное дело. Преступление можно было бы раскрыть раньше и найти необходимые доказательства вины злоумышленников.

- Это правда, что расследование помогло выйти на десяток педофилов?

- Да, выявили ряд педофилов. Одного из них даже подозревали в совершении этого преступления, но оказалось, что он развратил десяток других детей. Сейчас он арестован.