Соцобщежитие для выпускников детдомов открылось в Севастополе

Общежитие для совершеннолетних выпускников детских домов города открылось в понедельник в Севастополе.

Оно находится на улице Коломийца, рассчитано на проживание 30 человек, не имеющих собственного жилья.

Помещение на первом этаже жилого дома под коммунальное учреждение было выделено в 2007 году и отремонтировано на средства городского бюджета. Оно состоит из 12 жилых комнат, санузлов, комнаты для отдыха, кухни, спортзала.

Проживание в общежитии будет бесплатным, но временным, студентам - до достижения 23-летнего возраста, работающим - до 20-летнего. На их места в общежитие будут селить новых выпускников детских домов.

Сегодня в городе есть 17 кандидатов на проживание в этом общежитии, заселение ожидается в конце марта.

Побывавший на открытии председатель Севастопольской городской госадминистрации Валерий САРАТОВ заявил журналистам, что дал задание в этом году сделать документацию по реконструкции еще одного здания - в Балаклавском районе. «В следующем году будем там делать еще одно такое общежитие», - сказал он.

По информации администрации, в Севастополе ежегодно насчитывается 20-30 молодых людей - выпускников детских домов.