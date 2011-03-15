Украинцы поставили Кабмину Азарова тройку за год работы (опрос)

Тенденция к ухудшению отношения населения к деятельности власти наблюдается сейчас в Украине, заявил директор социологической службы Центра имени Разумкова Андрей БЫЧЕНКО.

«В феврале 2011 года 46,9% граждан полностью не поддерживали деятельность правительства», - сказал он на круглом столе в понедельник в Киеве, отметив, что год назад ожидания населения были позитивными.

По данным социолога, из 22 сфер жизни в Украине лишь в двух уровень ответов респондентов - «улучшилось» - не является ниже, чем уровень ответов - «ухудшилось».

«Эти сферы - положение русскоязычного населения и межнациональные отношения. Для всех других двадцати сфер количество ответов, что ситуация ухудшилась, превышает количество мнений, что ситуация улучшилась. В частности, из семи сфер абсолютное большинство граждан отметили, что ситуация ухудшилась. Кроме традиционных экономических сфер, это уровень цен, уровень благосостояния человека, уровень оплаты труда. Также больше половины опрошенных считает, что снизилась уверенность граждан в завтрашнем дне, отношение граждан к власти и, что наиболее интересно, уровень стабильности, по мнению 56% граждан, ухудшился за этот год. В то время, как только 11% считают, что он улучшился. Стабильность для граждан не наступила», - констатировал БЫЧЕНКО.

По данным исследования Центра Разумкова, почти 53% граждан считают, что ситуация в целом в Украине ухудшилась за год деятельности Кабинета министров во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫ. Средняя оценка деятельности правительства составляет 2,46 по пятибальной шкале.