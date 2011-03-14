Крокодилы поселятся на набережной

Крокодиловую ферму, которая, возможно, станет самой большой в Европе, планирует создать в Алуште в 2012 году владелец алуштинского аквариума, сообщил Курортно-информационный центр Крыма со ссылкой на инициатора проекта Виктора ЖИЛЕНКО.

Ожидается, что ферма появится в районе набережной

В декабре 2010 года в аквариуме родились 77 крокодилов, всего в настоящее время там содержатся порядка 90 особей. «Они (новорожденные крокодилы) растут и с нетерпением ждут расширения жилплощади», - сказал ЖИЛЕНКО.

Крокодиловую ферму планируется открыть к началу курортного сезона 2012 года. «Скорее всего, в этом году мы не успеем сделать реконструкции в помещении, где она будет расположена», - сообщил владелец аквариума.

Алуштинский аквариум создан в 2003 году, в нем живут более 200 видов рыб, а также несколько видов крокодилов, крабов и черепах.