Двух пенсионерок в Симферополе зарезал бродяга-алкоголик

Сотрудники милиции задержали жителя Симферополя, который подозревается в убийстве пожилых сестер с целью наживы, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Тела 84-летней и 83-летней женщин найдены в их доме 8 марта. Милиция задержала подозреваемого 13 марта.

Причиной смерти пенсионерок стали множественные колото-резаные раны, также у сестер было перерезано горло. Из домовладения пропали телевизор, видеомагнитофон, 15 тысяч гривен.

"По подозрению в совершении убийства задержан 33-летний симферополец, проживающий в соседнем с убитыми доме. Мужчина ранее был судим за кражу. Задержанный бродяжничает, злоупотребляет спиртным, проявляет склонность к употреблению наркотиков", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый дал признательные показания. У него изъяты вещественные доказательства и орудие совершения преступления - нож.

Напомним, в Симферополе на днях совершено еще одно двойное убийство. Пожилой мужчина и его жена найдены мертвыми в собственном доме 12 марта, на их телах - рубленые раны. По данным СМИ, семья была обеспеченной, мужчина до выхода на пенсию работал банкиром.

Милиция заявляет, что "преступления ничем не связаны между собой и говорить о наличии системности в данном случае нельзя".