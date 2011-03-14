8,5 тысяч крымчан провели воскресный вечер при свечах
10:12, 14 марта 2011Крым
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Инцидент в Красноперекопске
Более 8,5 тысяч жителей города Красноперекопск на севере Крыма остались в воскресенье вечером без света из-за отключения двух секций подстанции от защиты, электроснабжение восстановлено, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о происшествии поступила в 19.05
«В связи с отключением двух секций 6 кВт от защиты без электроснабжения остались 38 пятиэтажных и 76 частных домов», - говорится в пресс-релизе.
Около 22 часов свет вернулся в дома крымчан.
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