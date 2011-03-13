Массовый сев зерновых в Крыму начнется после 18 марта - синоптики

Массовый сев яровых зерновых культур в Крыму начнется после 18 марта, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По словам специалиста, сев уже начался, но это незначительные площади, поскольку, несмотря на потепление, почва еще холодная.

«В этом году мы имеем промерзание почвы больше, чем за последние 10 лет. Оттаивание будет идти очень медленно и, соответственно, прогревание. Чтобы начать сев, нужно, чтобы верхние слои оттаяли и достигли определенного мягко-эластичного состояния, чтобы техника могла выйти в поля», - пояснила АДАМЕНКО.

По ее словам, массовый сев яровых на юге Украины начнется в конце марта, а на остальной территории - в начале апреля.

Специалист обеспокоена тем, что на протяжении последних 20 дней в Украине не было осадков, а в сочетании с ветрами и характером погоды - солнце днем и морозы ночью - идет быстрое выпаровывание влаги из верхних слоев почвы. «В конце марта, по предварительным прогнозам, возможны осадки», - сказала АДАМЕНКО.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК ранее заявлял об отсутствии негативных сигналов, которые бы свидетельствовали о недостаточной готовности сельхозпредприятий к посевной кампании.

По его словам, аграрии подготовились к проведению весенне-полевых работ не хуже, чем в прошлом году. «А, возможно, и лучше - удобрениями обеспечены на 80%, горючего заготовлено на 70% от потребности. Но как выглядит реальное состояние дел, можно только на местах понять, потому что каждый может выдавать желаемое за действительное, и это нас пугает», - сказал ПРИСЯЖНЮК.