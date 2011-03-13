Пожилая пара убита в Симферополе

Пожилые мужчина и его жена найдены мертвыми в собственном доме в Симферополе, на их телах - рубленые раны. Информация о происшествии поступила в милицию 12 марта от родственницы убитых, сообщил представитель симферопольского горуправления МВД.

Трагедия произошла на улице Садовой.

Семья была обеспеченной. По данным «5 канала», мужчина до выхода на пенсию работал банкиром.

Милиция проводит расследование.

«За несколько дней до того, как по улице Садовой были обнаружены трупы пенсионеров, в том же районе, на Репина, убили двух пожилых женщин. Множественные раны, горло перерезано. Из дома вынесли все ценное», - рассказал сайту «Крым.Комментарии» источник в правоохранительных органах.