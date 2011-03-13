Парапланерист погиб в Крыму

Житель Запорожья, приехавший на отдых в Крым, не справился с управлением параплана и разбился насмерть, упав в Черное море на юго-востоке полуострова, сообщила в воскресенье пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 12 марта в районе мыса Меганом неподалеку от Судака, куда турист прибыл с друзьями для полетов. "Мужчина упал в воду в 10-15 метрах от берега в труднодоступном месте. Друзья вытащили его на берег без признаков жизни. Причина гибели устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

37-летний украинец отдыхал в Крыму в поселке Коктебель.