"Папу" Штирлица увековечат в Ялте

Памятник писателю Юлиану Семёнову, которому в октябре 2011 года исполнилось бы 80 лет, планируется установить к его юбилею на набережной Ялты.

Культурный фонд Юлиана Семенова (Москва) подвёл итоги открытого конкурса проектов на лучший памятник писателю в Ялте. Победителем стал московский скульптор, член президиума Российской Академии художеств, народный художник России Александр РУКАВИШНИКОВ, сообщает официальный сайт фонда.

«С 1983 года и до конца своей жизни Семёнов подолгу жил в крымском посёлке Олива. В Ялте им были написаны "Семнадцать мгновений весны", "Пароль не нужен", "ТАСС уполномочен заявить", "Аукцион", "Экспансия", "Горение", "Ненаписанные романы", "Тайна Кутузовского проспекта", "Версии", "Лицом к лицу" и другие популярные произведения», - говорится в пресс-релизе фонда.

Семенов умер в 1993 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

80-летие со дня рождения писателя будет отмечаться 8 октября. В преддверии юбилея Культурный фонд Юлиана Семенова планирует провести мемориальные мероприятия в России, Украине и других странах.

Исполком Ялтинского горсовета в октябре 2010 года разрешил установку памятника Семенову, а градостроительный совет горсовета в январе 2011 года определил его место на набережной, сообщает фонд писателя.