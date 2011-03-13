Севастопольцев решили развлечь построением милиции

Севастополь возобновил практику проведения на главной площади города - площади Нахимова - совместного развода нарядов милиции, заступающих на вечернее дежурство по охране общественного порядка.

Начальник севастопольского управления МВД Олег КОЗЮРА сообщил журналистам: практика показала, что такая форма работы, как совместный развод нарядов милиции, является эффективной в деле поддержания общественного порядка, и отныне каждую пятницу развод милицейских нарядов на службу будет проходить на главной площади Севастополя.

Он добавил, что по окончании такого развода горожане смогут обратиться к руководителям севастопольской милиции со своими проблемами.

В субботу вечером на площади выстроились наряды всех служб милиции общественной безопасности: батальона патрульной службы, спецподразделения быстрого реагирования ”Беркут”, ГАИ, а также сотрудники районных отделов милиции, наряды военнослужащих внутренних войск и члены добровольных общественных формирований.

Во время построения начальник милиции общественной безопасности города Александр НОВИКОВ доложил о готовности личного состава, заступающего на охрану общественного порядка, Олегу КОЗЮРЕ.

Командиры подразделений проверили внешний вид и снаряжение своих подчиненных, определили каждому наряду маршрут патрулирования и режим работы, провели инструктаж, зачитали ориентировки на лиц, находящихся в розыске.

Под сопровождение оркестра наряды торжественным маршем прошли через площадь и разошлись по своим маршрутам.