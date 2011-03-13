В Севастополе амфетамин продавали под видом соли для ванной
09:00, 13 марта 2011Крым
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Дело направлено в суд
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группы, занимавшейся сбытом в Севастополе психотропных веществ и их аналогов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства города.
ОПГ "сколотила" жительница Симферополя летом 2010 года. Для хранения купленных в Симферополе наркотиков, в том числе амфетамина, использовались арендованные помещения в торговых центрах "Плаза" и "Стрелецкий" в Севастополе. Наркотики продавались в магазинах ТЦ под видом соли для ванной. За короткий срок оборот наркотиков преступной группы достиг 20 тысяч долларов.
Деятельность ОПГ прекратили сотрудники севастопольских управлений СБУ и МВД.
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