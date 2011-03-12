Севастополь хочет быть самым зеленым городом Украины

В Севастополе в 2011 году планируется высадить не менее трех с половиной тысяч деревьев, заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ на субботнике.

«В 2010 году мы уже высадили три с половиной тысячи деревьев, это больше, чем во многих более крупных городах Украины, и такая работа будет продолжаться», - цитирует САРАТОВА пресс-служба администрации.

По словам чиновника, в городе проведена большая работа по подбору деревьев, подходящих для климата Севастополя.

«У нас сложная почва, мало влаги, вопрос серьезно обсуждался, чтобы КПД работы был высоким. В разных частях города мы высаживаем разные деревья: клены, платаны, кипарисы. Самое главное, что они подходят для нашего города», - сказал САРАТОВ.

В ходе субботника высадили 8 катальп. Они имеют закрытую корневую систему, засухоустойчивы. В ближайшее время в районе центрального кольца Севастополя планируется посадить 45 деревьев.