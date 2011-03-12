Партия Грача создала "теневой" Совмин

Крымская организация Коммунистической партии рабочих и селян (КПРС) создала оппозиционный Совет министров Крыма. Такое решение она приняла в субботу на конференции в Симферополе, сообщила пресс-служба политсилы.

"Теневое" правительство возглавил член крымского совета КПРС Владимир ЛЫСЕНКО. Парторганизация "назначила" также 5 вице-премьеров, министра оппозиционного Совмина, 10 министров и 5 глав комитетов.

Оппозиционный Совет министров действует на общественных началах как консультативно-совещательный орган республиканского комитета КПРС.

Его основной задачей является жесткий контроль за деятельностью Совмина Крыма и исполнительной власти региона в целом по выполнению конституционных полномочий автономной республики.

"Теневое" правительство намерено вырабатывать альтернативные решения, способные "повысить уровень государственного управления, контроля отчетности" Совмина автономии.

Коммунистическая партия рабочих и селян 27 февраля избрала председателем совета КПРС внефракционного депутата Верховной Рады Украины, экс-руководителя крымской организации Компартии Леонида ГРАЧА.

Совмин Крыма с марта 2010 года возглавляет представитель Партии регионов Василий ДЖАРТЫ.