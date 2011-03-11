Азаров велел завалить страну мукой

Розничные торговые сети в Украине будут обеспечены мукой в неограниченном количестве, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

«Я дал такую установку, чтобы обеспечивать торговые сети мукой в неограниченном количестве, подчеркиваю - в неограниченном количестве», - сказал он

АЗАРОВ отметил, что в Украине есть достаточное количество муки для того, чтобы не допустить потребительского ажиотажа на внутреннем рынке.

Он заверил, что нет никаких оснований делать большие запасы муки, опасаясь ее исчезновения из точек продажи.

«Дорогие наши сограждане, если у кого-то есть потребность брать мешок муки, если вам это надо - пожалуйста, берите, берите муку мешками, но, поверьте мне, делать этого не надо, она у вас пропадет. Мы сейчас готовы обеспечить любые потребности наших граждан (в муке)», - сказал АЗАРОВ.