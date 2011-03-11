Симферополь ввел карантин

Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при Симферопольском городском совете постановила ввести карантин и масочный режим в лечебно-профилактических учреждениях и организованных коллективах города для предупреждения распространения случаев гриппа и острой респираторной вирусной инфекции, сообщил пресс-центр горсовета, уточнив, что решение было принято на днях.

«Карантин в учреждениях будет действовать до снижения эпидемиологического порога в городе», - говорится в пресс-релизе.

Также комиссия постановила обязать руководителей школ и детских садов взять под личный контроль соблюдение противоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов, особенно в учреждениях закрытого типа (сквозное проветривание, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств).

Управление охраны здоровья просит симферопольцев в случае заболевания ОРВИ не заниматься самолечением.

В январе-феврале 2011 года, по данным горсовета, в Симферополе зарегистрирован 17 161 случай ОРВИ, что на 11% выше аналогичного периода 2010-го, и 21 случай гриппа против 133 случаев за 2 месяца минувшего года.