Суд конфисковал АЗС в Керчи

Керченский городской суд постановил конфисковать в доход государства нелегальную автозаправочную станцию в Крыму, сообщила в среду пресс-группа управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в автономии.

«Подпольную» заправку обнаружили сотрудники налоговой милиции Керчи.

«Владелец нелегальной АЗС оштрафован на 340 гривен, а изъятые товарно-материальные ценности - 4 автозаправочные колонки и горюче-смазочные материалы - на общую сумму 70 тысяч гривен конфискованы в доход государства», - говорится в пресс-релизе.

По официальным данным, в Крыму работают почти 350 автозаправок.