Суд конфисковал АЗС в Керчи
20:09, 09 марта 2011Крым
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Сообщение налоговой
Керченский городской суд постановил конфисковать в доход государства нелегальную автозаправочную станцию в Крыму, сообщила в среду пресс-группа управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в автономии.
«Подпольную» заправку обнаружили сотрудники налоговой милиции Керчи.
«Владелец нелегальной АЗС оштрафован на 340 гривен, а изъятые товарно-материальные ценности - 4 автозаправочные колонки и горюче-смазочные материалы - на общую сумму 70 тысяч гривен конфискованы в доход государства», - говорится в пресс-релизе.
По официальным данным, в Крыму работают почти 350 автозаправок.
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