У 7 беременных - свиной грипп

У 7 беременных женщин, поступивших во второй родильный дом Симферополя на днях из разных регионов Крыма, подтвержден так называемый свиной грипп, сообщил УНИАН по телефону представитель Министерства здравоохранения Крыма.

«На 7-е марта было девять подозрительных женщин: трое из Симферополя, по одной из Евпатории, Феодосии, Сакского, Симферопольского, Белогорского и Черноморского районов. У них взяты анализы. А/H1N1 выявлен у семи - из Симферополя, Евпатории, Феодосии, Сакского и Симферопольского районов», - сказал собеседник агентства.

Состояние заболевших женщин - удовлетворительное.

Помещения роддома обработаны дезинфицирующими средствами, введен масочный режим.