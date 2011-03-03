Рада расширила земправа Совмина

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования управления землями на территории Автономной республики Крым". За проголосовали 252 из 396 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале в четверг.

Закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины и закон "О землеустройстве".

Правительству Крыма будет предоставлено право устанавливать и изменять целевое назначение земель, принимать решение об их приватизации гражданами, о предоставлении участков в постоянное пользование, передаче в аренду, продаже земель государственной собственности.

Совмин также получает право на размежевание земель государственной и коммунальной собственности, согласовывание решений, которые принимают районные государственные администрации и сельские, поселковые, городские советы о распоряжении землями лесного, оздоровительного, рекреационного, природно-заповедного и другого природоохранного назначения на территории автономии.

"Принятие этого закона открывает путь реализации реформ по упорядочению земельных отношений. Мы пресекаем вакханалию с землей и разбазаривание имущества на южном берегу Крыма", - сказал премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ, которого цитирует пресс-служба Совмина.