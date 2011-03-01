Гонки в Ялте покажут в 59 странах

Власти Крыма ожидают приезд 2-4 июня около 300 тысяч туристов на гонки Prime Yalta Rally, которые в этом году включены в календарь международных соревнований по авторалли Intercontinental Rally Challenge (IRC), сообщил курортно-информационный центр Крыма.

По словам заместителя председателя Совета министров Крыма - министра курортов и туризма автономии Георгия ПСАРЕВА, туристы ожидаются практически со всех континентов.

На гонки планируют приехать команды-участницы и любители автогонок из 30 стран мира.

Президент Автомобильной федерации Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что участие в соревнованиях уже подтвердили 15 лучших гонщиков серии IRC. «Это люди, которые являются легендами. Могу сказать, что, к примеру, за одним из итальянских гонщиков на все этапы ездило около 2 тысяч болельщиков», - сказал он.

Проведение в Ялте Кубка мира по ралли будет транслировать международный спортивный канал Eurospоrt, который вещает в 59 странах мира и имеет аудиторию 300 млн. человек. ЧЕРВОНЕНКО считает, что это позволит максимально прорекламировать Крым. «Благодаря Кубку мира, Крым будет показан суммарно в прямых трансляциях и повторах на протяжении 6-ти часов. Плюс ко всему - все репортажи по требованию украинской федерации будут начинаться с одной одной-двух минут показа Крыма и рассказа о нем», - сказал он.

ЧЕРВОНЕНКО сообщил также, что достигнута договоренность с представителями Международной автомобильной федерации и Кубка мира о размещении социальной рекламы крымского полуострова. По его словам, пока утверждены две программы: «Крым - мир в миниатюре» и «Ялта - город счастья».

Гонки Yalta Rally проводятся в Крыму с 2005 года, их инициатором является ЧЕРВОНЕНКО - учредитель компании Chervonenko racing

Украина в этом году соперничала за право проведения четвертого этапа серии IRC со Швейцарией, Турцией, Канарскими островами.