66-летняя украинка родила первенца
14:10, 23 февраля 2011Крым
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Беспрецедентный случай в стране
|Фото из архива
«Это первый случай в Украине да и России тоже, когда женщина в таком возрасте родила первенца», - сказал врач.
По его словам, ребенок родился доношенным и здоровым.
Девочка весит более 3 килограммов 300 граммов, ее рост составляет 54 сантиметра.
Мать и дочь чувствуют себя хорошо. Правда, женщина с ребенком еще продолжительное время будет находиться под наблюдением врачей, учитывая возраст матери.
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