66-летняя украинка родила первенца

Женщина в Чернигове родила первого ребенка в 66 лет. Главный врач Черниговского роддома Василий ГУСАК считает роженицу самой старородившей в Украине, сообщает УНИАН.

«Это первый случай в Украине да и России тоже, когда женщина в таком возрасте родила первенца», - сказал врач.

По его словам, ребенок родился доношенным и здоровым.

Девочка весит более 3 килограммов 300 граммов, ее рост составляет 54 сантиметра.

Мать и дочь чувствуют себя хорошо. Правда, женщина с ребенком еще продолжительное время будет находиться под наблюдением врачей, учитывая возраст матери.