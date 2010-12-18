Новое оружие для Черноморского флота поступает в Крым по плану

Поставки новых образцов техники и оружия на Черноморский флот России идут в соответствии с утвержденными планами, заявил командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ журналистам в Севастополе.

Поскольку значительная часть ЧФ находится на территории Украины, с ее руководством нужно согласовывать вопросы перевооружения - в этом состоит специфика процесса.

«У украинской стороны есть понимание наших проблем и готовность обсуждать пути их решения», - цитирует КОРОЛЕВА группа информационного обеспечения ЧФ РФ.

По информации командующего, в августе он участвовал в закладке подлодки нового проекта, предназначенной для Черноморского флота.

«Закладываются и строятся надводные корабли новых поколений. По мере сдачи их промышленности, они будут поступать и на ЧФ. Перевооружение флота увязано с кораблестроительной программой страны, общегосударственными поставками новых образцов оружия. Мы возлагаем надежды на новые фрегаты проекта 11356, которые уже прошли обкатку в непростых климатических условиях при эксплуатации ВМС Индии, и теперь будут строиться, с соответствующим составом вооружения, для Черноморского флота», - сказал вице-адмирал.

КОРОЛЕВ сообщил, что есть ещё ряд перспективных проектов. «Это уже корабли совершенно иного уровня, нежели мы эксплуатируем сегодня: с другим оружием, другими системами, условиями обитания», - сказал он.

«Поступает новое стрелковое оружие, авто- и бронетехника в береговые войска ЧФ. Черноморцев экипируют в новые образцы военной формы... Перемены к лучшему идут, и этот процесс ускоряется», - подытожил командующий ЧФ РФ.