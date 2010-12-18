Камбоджийский сухогруз сел на мель в Крыму

Сухогруз «Ибрагим-Яким» с пятнадцатью членами экипажа - гражданами Сирии и Индии, который шел под флагом Камбоджи с грузом металла из украинского города Николаев в Турцию, сел на мель в Черном море у мыса Тарханкут в Крыму в пятницу вечером из-за непогоды.

Двенадцать сирийцев и трое индийцев, покинув судно на плоту, подали светодымовые сигналы и были доставлены на берег крымскими сотрудниками МЧС в субботу утром, сообщила пресс-служба ведомства.

Аварийно-спасательные работы осложняли шторм 4-5 баллов, темное время суток и сложный рельеф морского дна.

Помощь медиков морякам не понадобилась.

Иностранцы находятся в пансионате в поселке Оленевка.

Буксир компании «Черноморнефтегаз» после улучшения погодных условий планирует снять сухогруз с мели.