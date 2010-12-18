Камбоджийский сухогруз с 15 моряками сел на мель в Черном море
Сухогруз «Ибрагим-Яким» с пятнадцатью членами экипажа - гражданами Сирии и Индии, который шел под флагом Камбоджи с грузом металла из украинского города Николаев в Турцию, сел на мель в Черном море у мыса Тарханкут в Крыму в пятницу вечером из-за непогоды.
Двенадцать сирийцев и трое индийцев, покинув судно на плоту, подали светодымовые сигналы и были доставлены на берег крымскими сотрудниками МЧС в субботу утром, сообщила пресс-служба ведомства.
Аварийно-спасательные работы осложняли шторм 4-5 баллов, темное время суток и сложный рельеф морского дна.
Помощь медиков морякам не понадобилась.
Иностранцы находятся в пансионате в поселке Оленевка.
Буксир компании «Черноморнефтегаз» после улучшения погодных условий планирует снять сухогруз с мели.