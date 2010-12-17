Украинцы с нового года будут платить пеню за долги по ЖКХ
12:31, 17 декабря 2010Крым
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Рада приняла закон
С 1 января 2011 года украинцам будет насчитываться пеня за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Верховная Рада приняла закон, прекращающий действие закона, которым был установлен запрет на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и платы за ЖКУ.
За него проголосовали 255 из 289 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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