Украинцы с нового года будут платить пеню за долги по ЖКХ

С 1 января 2011 года украинцам будет насчитываться пеня за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.

Верховная Рада приняла закон, прекращающий действие закона, которым был установлен запрет на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и платы за ЖКУ.

За него проголосовали 255 из 289 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.