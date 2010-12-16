Большинство украинцев доверяют отечественным СМИ - опрос

56% опрошенных компанией Research&Branding Group граждан Украины доверяют украинским СМИ, 38,5% не доверяют, заявил ее руководитель Евгений КОПАТЬКО на презентации результатов исследования.

«Большой разницы в зависимости от региона нет. Несколько выше - 64% - показатель доверия в центральных регионах Украины», - сообщил он.

По данным исследования, 69% опрошенных назвали телевидение своим источником получения информации, а 15,5% отдают преимущество интернету.

«Если рассмотреть возрастную зависимость пользователей Интернета, то 34% - это люди в возрасте до 30 лет и 2,8% - люди старше 60 лет. Это демонстрирует, какой люфт существует между поколениями», - отметил КОПАТЬКО.

В то же время, 81% тех, кто отдает преимущество телевидению, смотрят в основном центральные каналы. Местное телевидение отстает с большим отрывом, поскольку ему отдают преимущество 37% опрошенных. «Пока абсолютными фаворитами остаются центральные телевизионные каналы», - констатировал КОПАТЬКО.

По его словам, по мнению 22,7% респондентов, в информационном пространстве Украины доминирует в целом позитивная информация. Тем не менее, 39,4% опрошенных считают, что превалирует все же негатив.

«В этом вопросе прослеживаются региональные отличия, ведь на юго-востоке Украины доминирование негативной информации признали 45,5%, в то время как на западе такого мнения придерживаются 31,1% респондентов», - подчеркнул социолог.

На вопрос, «как часто Вы смотрите новости по ТВ», 64% опрошенных ответили, что делают это ежедневно; 18,5% - 3-4 раза в неделю и 3,3% опрошенных не смотрят новости по телевидению вообще. «Украинцы очень политизированы, сильно ангажированы и втянуты в разные политические действия», - подытожил КОПАТЬКО.

Исследование проводилось в начале декабря в 24 областях и АР Крым. Репрезентативная выборка составила 2076 респондентов.