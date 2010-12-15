Фирма недоплатила миллион гривен работникам

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту безосновательной невыплаты более 1 млн. грн. заработной платы работникам ОАО «Бухта двуякорная» (пгт Орджоникидзе, Феодосия). «При наличии долга по оплате труда перед работниками имевшиеся средства предприятия расходовались на разные нужды, вопреки требованиям законодательства о первоочередности выплаты заработной платы перед иными платежами», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства Крыма. Долг выявлен в ходе прокурорской проверки. Уголовное дело заведено по части 1 статьи 175 (невыплата зарплаты) Уголовного кодекса.

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