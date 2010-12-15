11 семей из аварийного дома получили новое жилье в Симферополе

11 семей аварийного дома в Симферополе получили квартиры в новом доме, на их приобретение Совет министров Крыма выделил 4,8 млн. грн., сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Новоселы получили 3 однокомнатных, 6 двухкомнатных и 2 трехкомнатных квартиры. При переселении были улучшены жилищные условия 4 семей за счет предоставления квартир с большим количеством комнат», - говорится в пресс-релизе.

Первый вице-премьер Крыма Павел БУРЛАКОВ заявил, что власти автономии приложат усилия, чтобы оставшиеся не переселенными еще 24 семьи аварийного дома также получили новое жилье.