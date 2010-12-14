Совмин Крыма утвердил стратегию развития региона на 2011-2020 годы

Совет министров Крыма на заседании во вторник утвердил стратегию экономического и социального развития региона на 2011-2020 годы и передал документ на рассмотрение крымского парламента.

Стратегия разработана во исполнение поручения президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в связи с отрицательными тенденциями в социально-экономическом развитии Крыма и низкой конкурентоспособности его экономики.

Она рассчитана на три этапа: в 2011-2013 годах акцент будет сделан на преодолении кризисных тенденций, в 2014-2016 годах предполагается переход от экстенсивного к интенсивному типу экономики, в 2017-2020 - постепенное приближение макроэкономических показателей региона к показателям экономики развитых стран.

Минэкономики Крыма ожидает к 2020 году увеличения валового регионального продукта автономной республики в 1,8 раза по сравнению с 2010-м, инвестиций в основной капитал - в 3,8 раза, заработной платы наемных работников - в 2,4 раза, производительности труда - в 1,8 раза.

«Акцент сделан на максимально эффективное использование и реализацию уже имеющегося потенциала. Крым позиционируется как причерноморский регион, поэтому очень важно определить и направить усилия на те точки роста, которые позволят повысить его конкуретноспособность среди стран Причерноморья, дадут толчок развития всех секторов экономики и станут реальной основной для улучшения жизни крымчан», - отметила министр экономики автономии Светлана ВЕРБА.

Стратегическими направлениями развития Крыма местные власти с учетом региональной специфики определили реформирование санаторно-курортного и туристского сектора, развитие транспортного потенциала, формирование агросектора XXI века, модернизацию промышленности и «создание среды, благоприятной для жизни».

«Отдаем стратегию в Верховную раду Крыма. Надеемся, что 22 декабря она будет утверждена», - сказал первый вице-премьер Павел БУРЛАКОВ.