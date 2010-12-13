В Симферополе колония задолжала осужденным 60 тыс. грн. зарплаты

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя возбудила уголовное дело по факту безосновательной невыплаты более 60 тыс. грн. зарплаты осужденным, отбывавшим наказание в исправительной колонии, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«В ходе проверки установлено, что при наличии необходимых средств с освободившимися заключенными не был произведен полный расчет по заработной плате», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Проводится досудебное следствие.