В Симферополе колония задолжала осужденным 60 тыс. грн. зарплаты

16:51, 13 декабря 2010
Крым
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Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя возбудила уголовное дело по факту безосновательной невыплаты более 60 тыс. грн. зарплаты осужденным, отбывавшим наказание в исправительной колонии, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«В ходе проверки установлено, что при наличии необходимых средств с освободившимися заключенными не был произведен полный расчет по заработной плате», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Проводится досудебное следствие.

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