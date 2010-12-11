Суд оставил без изменений приговор "королю самозахватов"

Апелляционный суд Крыма оставил без изменений приговор представителю организации ”Авдет” Даниялу АМЕТОВУ, осужденному на 4 года лишения свободы за организацию группового нарушения общественного порядка и нанесение телесных повреждений милиционеру в 2007 году.

”Оставлен без изменений приговор организатору противоправных действий, направленных против законной деятельности пользователя земельного участка в Симферополе и силовиков, которые охраняли общественный порядок”, - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Крымские СМИ прозвали АМЕТОВА ”королем самозахватов”.

Дважды в 2007 году на улице Балаклавской в Симферополе происходили столкновения между самовольно занявшими 2,6 га земли людьми и группой лиц, которые от имени фирмы ”Олви-Крым” пытались ликвидировать самозахват.

Центральный райсуд Симферополя в октябре этого года приговорил АМЕТОВА к 4 годам лишения свободы.