Почти 500 монет боспорского царства вернулись в Керчь

Германия передала керченскому историко-культурному заповеднику 488 античных монет, обнаруженных немецкой полицией в федеральной земле Гессен несколько лет назад.

Монеты чеканились в V в. до н.э. - IV в. н.э. и могли быть найдены только на территориях, входивших некогда в состав Боспорского царства, сообщает официальный сайт керченского заповедника.

«Коллекция представляет собой крупное собрание античных монет, составленное по тому же принципу представительства, что и коллекция керченского музея древностей, утраченная в годы Второй мировой войны. Это подтверждает находящийся в архиве заповедника каталог монет, хранившихся в медальере музея в начале ХХ века. По мнению немецких и украинских экспертов, монеты могут происходить из довоенной коллекции керченского музея древностей, считавшейся одной из самых значительных среди других музейных собраний», - говорится в пресс-релизе.

Коллекция из Германии была направлена сначала в Институт археологии Национальной академии наук Украины, а оттуда передана на постоянное хранение в фонды заповедника в Керчи.